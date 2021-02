Morte Felice Botta. Confartigianato: Firenze perde storico artista (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Desidero esprimere a nome di tutta la Confartigianato Imprese Firenze profondo cordoglio per la Morte di Felice Botta. E’ un lutto che colpisce pesantemente il mondo dell’artigianato portando via uno dei suoi storici rappresentanti”: Così il presidente di Confartigianato Imprese Firenze, Alessandro Sorani commenta la scomparsa di Felice Botta, artigiano di Interno 9, a Bagno a Ripoli. Classe 1931, formatosi all’Istituto d’Arte di Firenze sotto la guida del grande xilografo Pietro Parigi, Felice era considerato un vero e proprio artista che ha dedicato la carriera alla “verità del semplice”. Nel suo lavoro si faceva guidare dall’amore e dal rispetto per la natura e dalla forte ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Desidero esprimere a nome di tutta laImpreseprofondo cordoglio per ladi. E’ un lutto che colpisce pesantemente il mondo dell’artigianato portando via uno dei suoi storici rappresentanti”: Così il presidente diImprese, Alessandro Sorani commenta la scomparsa di, artigiano di Interno 9, a Bagno a Ripoli. Classe 1931, formatosi all’Istituto d’Arte disotto la guida del grande xilografo Pietro Parigi,era considerato un vero e proprioche ha dedicato la carriera alla “verità del semplice”. Nel suo lavoro si faceva guidare dall’amore e dal rispetto per la natura e dalla forte ...

