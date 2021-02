Agenzia_Ansa : Arrestato uno dei responsabili della morte di Niccolò #Ciatti - Anna45506131 : RT @corrierefirenze: Omicidio di Niccolò Ciatti, fermato in Francia uno dei complici del ceceno - Tullia01 : RT @RaiNews: Il giovane ucciso nell'estate del 2017 - Tullia01 : RT @LaStampa: Arrestato in Francia ceceno accusato del pestaggio a morte di Niccolò Ciatti in Spagna - FirenzePost : Morte Ciatti: arrestato in Francia un ceceno ritenuto responsabile del pestaggio -

E' stato arrestato ieri in Francia, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, un ceceno considerato responsabile del pestaggio e della morte del 22enne toscano Niccolò Ciatti in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna, nell'agosto del 2017. L'arresto è stato eseguito dalle autorità di polizia francesi su attivazione dei Carabinieri ...