(Di venerdì 5 febbraio 2021) Una perdita di fatturato del 90 per cento per le montagne delle valli olimpiche che nemmeno la riapertura deglisciistici del prossimo 15 febbraio può aiutare a migliorare. L’allarme è lanciato dache chiede ristori adeguati e immediati. “Le nostre valli stanno subendo conseguenze economiche pesantissime a causa del Covid-19 e delle misure varate dal governo – dichiara Fabio Borio, presidente diTorino – … Occorre erogare con rapidità ristori e compensazioni che siano proporzionali alle perdite subite, ma è soprattutto necessario avere certezze sulle eventuali strategie per lanza”. Per Giorgio Montalbone, presidente diBardonecchia “Laturistica è ormai completamente compromessa perché anche con la riapertura, ...

nuovasocieta : Montagna, riaprono gli impianti ma il turismo non riparte, Federalberghi: “Stagione persa” - ilbassanese : Ok del Cts, riaprono gli impianti di sci: 'Occasione di rilancio della montagna' -

Ultime Notizie dalla rete : Montagna riaprono

La Stampa

L'assessore alladella Regione Lombardia, Massimo Sertori , commenta così la decisione del Cts.... da un lato ci regala una grande tranquillità perché il via libera arriva direttamente dal mondo scientifico e, dall'altra parte, fornisce l'occasione per un rilancio dellain concomitanza ..."L'obiettivo è di riaprire in sicurezza al pubblico il 15 febbraio e recuperare almeno qualche weekend dopo una stagione gravemente compromessa". (ANSA) ...«Siamo qui per ricordare al Governo che la montagna svolge un ruolo fondamentale, soprattutto in termini di occupazione, e il Coronavirus ha creato un danno enorme per quel che riguarda l’indotto». Co ...