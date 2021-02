Mina Settembre, anticipazioni: Mimmo accusato di violenza (Di sabato 6 febbraio 2021) Mina Settembre, anticipazioni della puntata di domenica 7 febbraio. Mimmo riceverà delle pesanti accuse che lo porteranno a lasciare il consultorio. Arrivano le ultime anticipazioni della trama delle puntate di Mina Settembre, in onda domenica 7 febbraio. Ricordiamo che quello di domenica sarà il quinto e penultimo appuntamento con la prima stagione della serie. In Leggi su 2anews (Di sabato 6 febbraio 2021)della puntata di domenica 7 febbraio.riceverà delle pesanti accuse che lo porteranno a lasciare il consultorio. Arrivano le ultimedella trama delle puntate di, in onda domenica 7 febbraio. Ricordiamo che quello di domenica sarà il quinto e penultimo appuntamento con la prima stagione della serie. In

zazoomblog : Maurizio De Giovanni “Ringrazio Lino Guanciale e Serena Rossi per Ricciardi e Mina Settembre” - #Maurizio… - Mina_Avino_02 : Qualcuno mi spieghi come Zelletta è cambiato un botto da settembre a febbraio. Mentre non sono cambiata di una virg… - artvseok : qualcuno di voi vede mina settembre o il paradiso delle signore? - pagamatti : È Mina Settembre. #IlCantanteMascherato - zazoomblog : “Mina Settembre” seguito in vista? La ‘risposta’ di Serena Rossi - #“Mina #Settembre” #seguito #vista? -