Milano | Moncler dona 3 600 tra tablet e pc alle scuole

(Di venerdì 5 febbraio 2021), 5 febbraio 2021

, 5 febbraio 2021 - Scuole sempre più tecnologiche e digitalizzate a. L'azienda, come ha raccontato il sindaco Giuseppe Sala su Facebook, donerà ai 61 istituti comprensivi die alle scuole paritarie che hanno segnalato il loro fabbisogno, 3.590 ...Grazie ae Remo Ruffini, suo presidente e amministratore delegato, le scuole elementari e medie diavranno in dono una fornitura di circa 3.600 tra tablet, pc e connessioni sulla base ...Ad annunciare l'iniziativa è stato il sindaco Beppe Sala. L'ad dell'azienda Remo Ruffini: "Assicurare a tutti i ragazzi le stesse opportunità di accesso al sistema educativo" ...Beneficiari gli alunni di elementari e medie. Il sindaco Sala: "Fare in modo che tutti possano avere la strumentazione adeguata è un dovere" ...