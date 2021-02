Milano | le mura romane vengono spostate per fare spazio alla linea della nuova metro – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) A, nell’area di lavoro per la realizzazione di M4, nel cantierestazione De Amicis, sono stati portatiluce i resti di una strutturaria angolare. Sono in corso in questi giorni le attività per la rimozione dei ritrovamenti archeologici. La struttura è imponente e monumentale sia per le dimensioni (altezza di circa 2,5 metri, lunghezza dei lati di circa 10 metri, spessore maggiore di 2 metri) sia per la fattura. È composta da blocchi in pietra lavorati, con la presenza di elementi funzionali a un sistema per la regolamentazione delle acque. Si tratta probabilmente di materiali di recupero provenienti da monumenti di epoca romana quali il Teatro o l’Anfiteatro. Le pietre saranno riposizionate proprio nell’area dove sorgeva l’Anfiteatro romano. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.