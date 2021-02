Milan, un ultimo colpo a mercato scaduto? Chi può arrivare a parametro zero (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Milan ha bisogno di ritrovare continuità di risultati per tenere l'Inter a distanza dal primo posto in classifica: le sconfitte per 3-0 con l'Atalanta in campionato e per 2-1 nel derby di Coppa Italia con l'Inter hanno lasciato il segno, ma la squadra di Stefano Pioli è stata brava a ripartire, imponendosi per 2-1 sul Bologna. Domenica pomeriggio alle 15 a San Siro arriva il Crotone: appuntamento con i tre punti da non mancare assolutamente per i rossoneri, che nel frattempo continuano a monitorare il mercato. Il club si è mosso molto bene in questo senso per puntellare la rosa, inserendo degli innesti di qualità che offrano maggiori soluzioni a Pioli, che per tutta la prima parte della stagione ha dovuto fare i conti con tanti imprevisti tra infortuni e varie positività al Covid. Nonostante i trasferimenti siano ormai terminati, è ancora ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ilha bisogno di ritrovare continuità di risultati per tenere l'Inter a distanza dal primo posto in classifica: le sconfitte per 3-0 con l'Atalanta in campionato e per 2-1 nel derby di Coppa Italia con l'Inter hanno lasciato il segno, ma la squadra di Stefano Pioli è stata brava a ripartire, imponendosi per 2-1 sul Bologna. Domenica pomeriggio alle 15 a San Siro arriva il Crotone: appuntamento con i tre punti da non mancare assolutamente per i rossoneri, che nel frattempo continuano a monitorare il. Il club si è mosso molto bene in questo senso per puntellare la rosa, inserendo degli innesti di qualità che offrano maggiori soluzioni a Pioli, che per tutta la prima parte della stagione ha dovuto fare i conti con tanti imprevisti tra infortuni e varie positività al Covid. Nonostante i trasferimenti siano ormai terminati, è ancora ...

alecattelan : Compro Ibra al fantacalcio nell'anno in cui il Milan batte più rigori che calci d'angolo e riesco ad essere comunque ultimo. Male . - GiacomoMane : RT @anti_calcio: Titolo acchiappa macachi. Basta andare a vedere le società con prestiti garantiti dallo stato cosa hanno in pancia solo ne… - StadioSport : Calciomercato Milan: può firmare Lazaar da svincolato: Il mercato del Milan può ancora regalare l’ultimo tassello a… - hoodiesa7va : @only_redblack @UCommentator2 @The__Musti bruciati ma nell'ambito di una gestione più o meno virtuosa. La gestione… - sportli26181512 : Di Stefano: 'Tomori il migliore dei nuovi come impatto, è pronto': Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24, ha… -