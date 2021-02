Milan, Capello fa visita al centro sportivo: “Bell’atmosfera. Mercato? Non hanno sbagliato nulla” (Di sabato 6 febbraio 2021) “Molto interessante rivivere questa atmosfera, sentire l’allenatore richiamare i giocatori al grande impegno, alla velocità, alle correzioni. Bellissimo, mi ha fatto ritornare ad un altro periodo. Come ha visto i giocatori al lavoro? Con grande partecipazione e con grande gioia: questa è una cosa molto bella da vedere perché lavorano con molta intensità e felicità. Così rendi sempre di più. La convinzione di essere primi dà forza e permette di fare tutto con maggiore determinazione. Un modo di lavorare moderno e diverso: alcune cose le facevamo anche noi, ma ora con più velocità e attenzione. Il calcio è fatto dai valori dei singoli, quelli bravi tecnicamente fanno la differenza con la loro qualità”. Queste le dichiarazioni di Fabio Capello che oggi ha fatto visita al centro sportivo della sua ex squadra, ... Leggi su sportface (Di sabato 6 febbraio 2021) “Molto interessante rivivere questa atmosfera, sentire l’allenatore richiamare i giocatori al grande impegno, alla velocità, alle correzioni. Bellissimo, mi ha fatto ritornare ad un altro periodo. Come ha visto i giocatori al lavoro? Con grande partecipazione e con grande gioia: questa è una cosa molto bella da vedere perché lavorano con molta intensità e felicità. Così rendi sempre di più. La convinzione di essere primi dà forza e permette di fare tutto con maggiore determinazione. Un modo di lavorare moderno e diverso: alcune cose le facevamo anche noi, ma ora con più velocità e attenzione. Il calcio è fatto dai valori dei singoli, quelli bravi tecnicamente fanno la differenza con la loro qualità”. Queste le dichiarazioni di Fabioche oggi ha fattoaldella sua ex squadra, ...

