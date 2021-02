Migrante positivo al Covid morde il vigilante per fuggire dopo il furto

Leggi su ilgiornale

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Gabriele Laganà Nel tentativo diun, il marocchino ha scatenato in piazza Dalmazia a Firenze. Da controlli in ospedale è emerso che il nordafricano eraalPrima tenta unin un negozio, poi aggredisce ilche lo aveva fermatondolo e, infine, prova a resistere all’arresto da parte della polizia intervenuta sul posto. Una storia non insolita, questa, ma che ha un finale decisamente inquietante, soprattutto per l'addetto alla sicurezza che ora teme per la propria salute. Perché il protagonista dell’azione criminale, un marocchino di 22 anni, eraal coronavirus. I fatti, raccontati dalla Nazione, sono avvenuti intorno alle 17 di ieri all’Ovs di piazza Dalmazia a ...