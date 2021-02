Michele Guadalupi è il nuovo presidente del Conservatorio di Bergamo

(Di venerdì 5 febbraio 2021), 74 anni, chitarrista, liutista, organizzatore musicale e già vice, è stato nominatodell’Istituto superiore di studi musicali Gaetano Donizetti didal ministro dell’Università Gaetano Manfredi, selezionato nell’ambito di una terna di candidati, indicata dal Consiglio Accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell’ambito di organismi di gestione di istituzioni culturali, ovvero aventi riconosciuta competenza nell’ambito artistico e culturale. Oltre al neoerano stati indicati Massimo Collarini, giàdell’Istituto Donizetti dal 2009 al 2015 e della Fondazione pomeriggi Musicali dal 1999 al 2011, oltre che professore d’orchestra ...

