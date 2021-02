Michele Bravi, l’album “La Geografia del Buio” debutta al #1 della classifica Fimi/Gfl (Di venerdì 5 febbraio 2021) Michele Bravi domina la classifica Fimi/Gfk degli album e dei vinili più venduti della settimana con “La Geografia del Buio”, pubblicato il 29 gennaio e disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato CD e in vinile. Composto da 10 brani di cui uno solo strumentale, sviluppa la propria estetica in una sequenza di immagini oniriche e surreali che l’artista racconta attraverso le parole e la musica. l’album è stato prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, che aveva già in precedenza collaborato con Michele; il pianoforte, che accompagna la voce dell’artista in tutte le tracce, è suonato da Andrea Manzoni. Il progetto è stato curato da Show Reel Factory. l’album è stato anticipato da due singoli, “La Vita ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 febbraio 2021)domina la/Gfk degli album e dei vinili più vendutisettimana con “Ladel”, pubblicato il 29 gennaio e disponibile su tutte le piattaforme digitali, in formato CD e in vinile. Composto da 10 brani di cui uno solo strumentale, sviluppa la propria estetica in una sequenza di immagini oniriche e surreali che l’artista racconta attraverso le parole e la musica.è stato prodotto da Francesco “Katoo” Catitti, che aveva già in precedenza collaborato con; il pianoforte, che accompagna la voce dell’artista in tutte le tracce, è suonato da Andrea Manzoni. Il progetto è stato curato da Show Reel Factory.è stato anticipato da due singoli, “La Vita ...

TicketOneIT : ??Annunciate le date di “La Geografia del Buio Tour” di @michele_bravi che partirà da Parma martedì 9 novembre 2021!… - VEVO_IT : Il nuovo album di @michele_bravi è finalmente fuori ?? Non perdetevi qui i visual di tutte le tracce de… - rtl1025 : In diretta su RTL 102.5 @michele_bravi ci racconta del nuovo disco 'La geografia del buio' ???? Segui la diretta… - IlModeratoreWeb : Michele Bravi in testa alla classifica vendite album e vinili - - nestquotidiano : Michele Bravi in testa alla classifica vendite album e vinili -