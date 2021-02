Michele Bravi annuncia le date di “La Geografia del Buio Tour” (Di venerdì 5 febbraio 2021) , prodotto da Vivo Concerti, che partirà da Parma, martedì 9 novembre 2021, presso il Campus Industry Music e terminerà sabato 11 dicembre a Modugno al Demodè. Dopo l’uscita del nuovo concept album “La Geografia del Buio”, disponibile dal 29 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, anticipato dall’uscita dei singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il bacio”, l’artista tornerà finalmente a esibirsi live, per cantare ed emozionarsi insieme al pubblico. Il Tour, dopo la prima data a Parma, proseguirà a Milano, domenica 14 novembre, presso il Fabrique, a Venaria Reale, giovedì 18 novembre, al Teatro della Concordia, a Padova, domenica 21 novembre, all’Hall e a Firenze, mercoledì 24 novembre, presso il Viper Theatre. Michele continuerà il suo viaggio sabato 27 novembre a Bologna, al Locomotiv ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 5 febbraio 2021) , prodotto da Vivo Concerti, che partirà da Parma, martedì 9 novembre 2021, presso il Campus Industry Music e terminerà sabato 11 dicembre a Modugno al Demodè. Dopo l’uscita del nuovo concept album “Ladel”, disponibile dal 29 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in formato CD, anticipato dall’uscita dei singoli “La vita breve dei coriandoli” e “Mantieni il bacio”, l’artista tornerà finalmente a esibirsi live, per cantare ed emozionarsi insieme al pubblico. Il, dopo la prima data a Parma, proseguirà a Milano, domenica 14 novembre, presso il Fabrique, a Venaria Reale, giovedì 18 novembre, al Teatro della Concordia, a Padova, domenica 21 novembre, all’Hall e a Firenze, mercoledì 24 novembre, presso il Viper Theatre.continuerà il suo viaggio sabato 27 novembre a Bologna, al Locomotiv ...

VEVO_IT : Il nuovo album di @michele_bravi è finalmente fuori ?? Non perdetevi qui i visual di tutte le tracce de… - rtl1025 : In diretta su RTL 102.5 @michele_bravi ci racconta del nuovo disco 'La geografia del buio' ???? Segui la diretta… - rtl1025 : ?? Domani, martedì 2 febbraio ? Ore 15.10 ?? Michele Bravi ospite a #TheFlight - GioviMontagna : @michele_bravi Mi scalda il cuore. Grazie davvero Michele! Cercherò in quale venire da qua, dalla Sicilia. Ma ci sa… - AlicePenzavalli : RT @APmagazineit: Dopo aver scalato la montagna del dolore, #MicheleBravi raggiunge la vetta della rinascita e torna con #LaGeografiadelBui… -