Michele Bravi annuncia il tour La Geografia del buio tour | tutte le date del 2021

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Lo abbiamo ascoltato in questi giorni con i suoi nuovi lavori, il suo album domina la classifica FIMI/Gfk degli album e dei vinili più venduti della settimana con “Ladel”, pubblicato il 29 gennaio e disponibile sule piattaforme digitali, in formato CD e in vinile.ha un altro grandissimo regalo per tutti i suoi fan e per chi non vede l’ora di tornare a sentire la musica del vivo. Il cantante infattiledi “Ladel”, prodotto da Vivo Concerti, che partirà da Parma, martedì 9 novembre, presso il Campus Industry Music e terminerà sabato 11 dicembre a Modugno al Demodè. Una bellissima notizia in questo momento di ...