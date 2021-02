Michelangelo Giordano tra gli artisti della maratona musicale per la liberazione di Patrick Zaki

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Lunedì 8 febbraio sarà il primo triste anniversario dell’arresto di, l’attivista e ricercatore di 27 anni torturato e tuttora incarcerato in Egitto. In quell’occasione, Amnesty International Italia,Voci per la libertà ed il MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti organizzano “Voci Xper chiedere ladi”, un evento in streaming per chiedere l’immediato rilascio dello studente egiziano, che è detenuto in carcere come prigioniero di coscienza a causa del suo lavoro per i diritti umani e per le sue opinioni politiche espresse sui social media. Il cantautore calabreseinsieme a numerosi, tra i quali Roy Paci, ...