“Mia madre e mia sorella bruciate e uccise” Il racconto choc della showgirl | Silvia Toffanin in lacrime

(Di venerdì 5 febbraio 2021) “Loro facevano import export di prodotti per i capelli. Erano partite per andare in Trinidad, dovevano rientrare in Italia a Natale, ma sono sparite nel nulla. Dicono che le abbiano, forse, ma noi non abbiamo seppellito nessuno. Quando sparisci in questo modo, in quei paesi lì, è difficile che arrivi il lieto fine. Noi abbiamo fatto di tutto per ritrovarle. Credo molto in Dio e sono quasi certa che le rincontrerò. Non penso sia un addio definitivo”. Con queste parole Ainett Stephens, ospite domani a Verissimo, racconta alcuni retroscena drammaticisua vita privata e il retroscena mai raccontato sullae la, scomparse nel nulla dal 2004. Latorna in televisione per una confessione a cuore aperto. La bellissima Ainett Stephens, ...