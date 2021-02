“Mi fa male”. Tristezza e dolore per Rita Dalla Chiesa, il racconto in diretta davanti a Barbara D’Urso (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ultimo appuntamento settimanale di ‘Pomeriggio 5’, visto che come sapete nel weekend c’è la pausa. Durante la puntata del 5 febbraio Barbara D’Urso ha toccato un argomento che è ancora attuale e molto delicato ed ha invitato diversi ospiti in studio. Tra questi Rita Dalla Chiesa, che ha manifestato tutto il suo dolore per una vicenda dai contorni ancora incerti. La morte di questo personaggio famoso sta ancora facendo discutere e giorno dopo giorno aumentano le perplessità. A proposito di Barbara D’Urso, nelle scorse ore è scoppiata la polemica per alcune dichiarazioni di Memo Remigi: “Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con Barbara D’Urso. Lucia mi cacciò di casa, del ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) Ultimo appuntamento settimanale di ‘Pomeriggio 5’, visto che come sapete nel weekend c’è la pausa. Durante la puntata del 5 febbraioha toccato un argomento che è ancora attuale e molto delicato ed ha invitato diversi ospiti in studio. Tra questi, che ha manifestato tutto il suoper una vicenda dai contorni ancora incerti. La morte di questo personaggio famoso sta ancora facendo discutere e giorno dopo giorno aumentano le perplessità. A proposito di, nelle scorse ore è scoppiata la polemica per alcune dichiarazioni di Memo Remigi: “Ero un volto famoso e le mie scivolate finivano sui giornali. La più celebre fu quella con. Lucia mi cacciò di casa, del ...

alessand_mella : Poi scopri che una persona, cui eri affezionato malgrado punti di vista ormai diversi, ha smesso di seguirti. Con t… - chordsvoice : che tristezza ormai ho proprio abbandonato lo studio, ho un esame lunedì, non so niente e non riesco proprio a mett… - Yvanka53 : Che tristezza Andrea e Pierpaolo stanno parlando delle nomination quando una persona sta male ,ma non vi vrgognate? - larrypaperhouse : @zaynluvs_ madonna mi sto sentendo male giuro che tristezza - DicePatrizia : @EmiliaBalestri1 @matteorenzi @danielapreziosi Ancora devo parlarne male. Tristezza -

Ultime Notizie dalla rete : male Tristezza Addio a Luciano Micconi: il ricordo da Berceto di Luigi Lucchi

In quell'enorme cesto finivano tutti gli articoli fatti male o non ritenuti perfetti come ... C'è grande tristezza in tutti per questa scomparsa. Ci sentiremo piu' soli. La Comunità di Berceto è vicina ...

Schermaglie amorose tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli -

Ma era evidente che è stato un lapsus ma Pierpaolo rimane male e le dice immediatamente: " "All'... Il trascorrere delle ore non ha fatto altro che amplificare il dolore e la tristezza di tutti noi. La ...

