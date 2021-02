‘Mi ci pulisco il cuore’ | ecco l’ultimo singolo di Ligabue | con il video girato a Latina VIDEO

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 5 febbraio 2021) E’ stato svelato oggi, in contemporanea all’uscita in radio e su YouTube, il nome deldi, “Mi ciil cuore“, estratto daldisco di inediti ‘7’, già certificato platino. Il, diretto da Davide Vicari e prodotto da Marco Salom per CrossMediaFilms, è statosulla spiaggia diil 28 gennaio. Quel giorno i fan erano andati in visibilio, increduli nel vedere il cantautore emiliano sbarcare nel capoluogo pontino. “Finché tiene il cuore ci vediamo in giro”, scrive Liga su Facebook. L’album “7” e la raccolta “77” L’album “7” segna la ritrovata collaborazione trae Fabrizio Barbacci, insieme hanno prodotto l’album e rimasterizzato i 77 singoli che compongono la ...