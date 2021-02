Meteo Weekend: nuova tempesta invernale (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Il flusso oceanico porterà depressioni atlantiche ben più a sud rispetto alla tipica traiettoria settentrionale, anche perché a nord incontreranno una sbarramento d’aria gelida mica male. Significa che l’attività depressionaria entrerà dal Golfo di Biscaglia estendendosi in direzione delle Alpi. I modelli Meteorologici, per quanto riguarda l’andamento della prossima settimana, propongono una configurazione a dir poco impressionante in tutto il continente europeo e sul Nord Atlantico. Il Meteo Weekend del 6 e 7 febbraio Gli ultimi aggiornamenti confermano come già dalla giornata di sabato 6 dovremo fare i conti con i primi effetti dell’avvicinamento di un fronte perturbato atlantico che faràscricchiolare l’alta pressione sul suo bordo occidentale. La prima conseguenza sarà un diffuso aumento delle nubi, seguito dalle prime ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 5 febbraio 2021) . Il flusso oceanico porterà depressioni atlantiche ben più a sud rispetto alla tipica traiettoria settentrionale, anche perché a nord incontreranno una sbarramento d’aria gelida mica male. Significa che l’attività depressionaria entrerà dal Golfo di Biscaglia estendendosi in direzione delle Alpi. I modellirologici, per quanto riguarda l’andamento della prossima settimana, propongono una configurazione a dir poco impressionante in tutto il continente europeo e sul Nord Atlantico. Ildel 6 e 7 febbraio Gli ultimi aggiornamenti confermano come già dalla giornata di sabato 6 dovremo fare i conti con i primi effetti dell’avvicinamento di un fronte perturbato atlantico che faràscricchiolare l’alta pressione sul suo bordo occidentale. La prima conseguenza sarà un diffuso aumento delle nubi, seguito dalle prime ...

