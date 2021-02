Meteo Russia – Diretta video da San Pietroburgo: ecco come Buran irrompe in Russia (Di venerdì 5 febbraio 2021) La città di San Pietroburgo è interessata dalle prime correnti che giungono dalla Siberia, la temperatura è scesa ai minimi stagionali, e alle 20:52 locali, la colonnina di mercurio toccava -17°C in periferia. Abbiamo scelto questa webcam che che riprende la Nevskiy Avenue, strada ad altissima densità di traffico pedonale e di auto. In zona Leggi su periodicodaily (Di venerdì 5 febbraio 2021) La città di Sanè interessata dalle prime correnti che giungono dalla Siberia, la temperatura è scesa ai minimi stagionali, e alle 20:52 locali, la colonnina di mercurio toccava -17°C in periferia. Abbiamo scelto questa webcam che che riprende la Nevskiy Avenue, strada ad altissima densità di traffico pedonale e di auto. In zona

MeteoEuropa : #Meteo #Ivanovo #Russia: -8°C; Nuvoloso; Vento: 12 Km/h; - zazoomblog : Enorme potenziale di meteo gelido in Russia ed in Siberia è ben peggio - #Enorme #potenziale #meteo #gelido - LuqObserver : @HarveyDrapers @Stefano0323 @lorepregliasco La Russia ha una dipendenza atavica da petrolio + gas, ma sta lentament… - MoliPietro : Meteo Russia – Evento estremo: uragano di ghiaccio, vento e neve a Vladivostok (Video) - Moky_1988 : #Russia. In ogni parte del Paese,e nonostante le condizioni meteo e la preannunciata repressione,le persone stanno… -