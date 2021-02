Meteo Italia al 20 febbraio, con perturbazioni poi il FREDDO (Di venerdì 5 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI I modelli matematici di previsione continuano a sostenere la tesi “oceanica”, ossia scenari Meteo climatici fortemente votati a variabilità atmosferica o se preferite estremamente dinamici. Un assaggio in tal senso lo avremo a partire da domenica, allorquando l’ampia depressione proveniente da ovest – responsabile della rimonta anticiclonica che sta arrecando condizioni primaverili – traslerà verso est coinvolgendoci in modo diretto e consistente. Si aprirà un corridoio lungo e profondo, che verrà percorso da altri impulsi perturbati nel corso della prossima settimana. L’attività ciclonica sarà più che mai attiva, alternando qualche breve intervallo anticiclonico a seconda del grado di ondulazione delle correnti zonali. A livello termico, è importante evidenziarlo, ci si orienterà nuovamente su frequenze ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 5 febbraio 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI I modelli matematici di previsione continuano a sostenere la tesi “oceanica”, ossia scenariclimatici fortemente votati a variabilità atmosferica o se preferite estremamente dinamici. Un assaggio in tal senso lo avremo a partire da domenica, allorquando l’ampia depressione proveniente da ovest – responsabile della rimonta anticiclonica che sta arrecando condizioni primaverili – traslerà verso est coinvolgendoci in modo diretto e consistente. Si aprirà un corridoio lungo e profondo, che verrà percorso da altri impulsi perturbati nel corso della prossima settimana. L’attività ciclonica sarà più che mai attiva, alternando qualche breve intervallo anticiclonico a seconda del grado di ondulazione delle correnti zonali. A livello termico, è importante evidenziarlo, ci si orienterà nuovamente su frequenze ...

CorriereQ : Incubo Vortice Polare e Strat Warming: gelo e neve dappertutto tranne in Italia - fordeborah5 : RT @meteoredit: Ecco gli ultimi aggiornamenti #meteo: che tempo farà nei prossimi giorni? - fordeborah5 : RT @LucaLombroso: Meteo: gelo e neve in USA, pioggia e polvere del deserto in Italia - cmont4560 : RT @castelliditalia: Il forte di Fenestrelle (XVIII-XIX sec) eretto in Val Chisone, si compone di 3 complessi fortificati uniti da un tunne… - RobertoScala : @Lucrezi97533276 L' indimenticabile colonello Vernaccia, che estendeva le previsioni meteo di Roma a tutta l'Italia! -