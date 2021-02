Meteo del weekend del 6-7 febbraio: il tempo in Italia (Di venerdì 5 febbraio 2021) Meteo del weekend del 6-7 febbraio: le previsioni del tempo in Italia. Dopo una pausa dal maltempo durante questa settimana, tornano sull’Italia pioggia e neve per il weekend del 6-7 febbraio. Sarà il primo weekend da zona gialla in gran parte del Paese dopo molto tempo. La situazione Meteo, tuttavia, potrebbe costringerci a restare in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 febbraio 2021)deldel 6-7: le previsioni delin. Dopo una pausa dal maldurante questa settimana, tornano sull’pioggia e neve per ildel 6-7. Sarà il primoda zona gialla in gran parte del Paese dopo molto. La situazione, tuttavia, potrebbe costringerci a restare in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Agenzia_Ansa : #meteo Queste le previsioni del tempo per oggi #5febbraio - DPCgov : ???? #allertaGIALLA, venerdì #29gennaio, per rischio idrogeologico in Valle d'Aosta e in Abruzzo ? L'allerta meteo-id… - GASirianni : RT @LucaLombroso: Meteo: gelo e neve in USA, pioggia e polvere del deserto in Italia - LucaLombroso : Meteo: gelo e neve in USA, pioggia e polvere del deserto in Italia - UniCalPortale : Temperature primaverili per il primo #weekend di febbraio in #Calabria, con piogge però in arrivo domenica pomerigg… -