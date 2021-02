Meteo | caldo dall’Africa con massiccia invasione di pulviscolo sahariano

Leggi su meteogiornale

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Un’ondata difuori stagione interessa l’Italia e con maggiore enfasi le regioni del Sud. L’aria calda risale direttamente dall’entroterrae va a precedere una perturbazione in lento avvicinamento da ovest, legata ad una depressione che si va organizzando sulla Penisola Iberica. Forti venti dal deserto algerino metteranno in moto ilQuesta saccatura avanzerà molto lentamente verso est, favorendo il progressivo peggioramento sull’Italia. L’onda ciclonica sprofonderà molto a sud sull’Africa nord-occidentale, favorendo il pescaggio di correnti direttamente dal Sahara algerino verso il Mediterraneo. Oltre alanomalo, che raggiungerà l’apice nel weekend, questo intenso richiamo di correnti meridionali determinerà tempeste nell’entroterra africano. In tal modo si ...