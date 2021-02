Metalmeccanici | siglato il contratto | aumento in busta paga 

(Di sabato 6 febbraio 2021), c’è un’ottima notizia: è stato finalmenteilnazionale con tanto didel salario. E’ arrivata un’importante vittoria quest’oggi per la classe dei: dopo una lunga trattativa durata ben 15 mesi, è arrivato infatti il nuovonazionaletra Federmeccanica, Assistal, Fiom-Cgil e Fim-Cisl e Uilm-Uil. Tutte le parti in L'articolo proviene da Inews.it.

Il contratto nazionale deiappenava inoltre nella direzione del rafforzamento di tutta la parte normativa riguardo alle relazioni sindacali, ai diritti di informazione e ...ROMA " E' stato, dopo oltre un anno di negoziato e mesi di trattativa, il rinnovo del contratto dei: 112 euro l'aumento medio in busta paga per un quinto livello, 100 per il terzo. Il contratto ...«Dopo 4 giorni di trattativa no-stop è stata raggiunta oggi l’intesa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dei metalmeccanici tra Federmeccanica/Assistal, Fim, Fiom e Uilm. Il contratto col ...ROMA (ITALPRESS) – E’ stato siglato, dopo oltre un anno di negoziato e mesi di trattativa, il rinnovo del contratto dei metalmeccanici: 112 euro l’aumento medio in busta paga per un quinto livello, 10 ...