Metalmeccanici: nuovo contratto e aumento in busta paga. Dopo 15 mesi di trattativa accordo sindacati- Federmeccanica (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fumata bianca per il nuovo contratto dei Metalmeccanici che coinvolge 1,6 milioni di lavoratori. Dopo una trattativa durata 15 mesi, Federmeccanica e Assistal e Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno siglato l’accordo per il rinnovo del Ccnl scaduto a fine 2019, prevedendo un aumento salariale medio di 112 euro lordi sui minimi, a regime. La vigenza contrattuale viene però allungata: si parte da gennaio 2021 e si arriva a giugno 2024 (rispetto alla normale scadenza che sarebbe stata nel 2022). Per il 2020 previsto l’adeguamento all’inflazione Ipca sui minimi, come dal contratto precedente. Soddisfazione tra i rappresentanti sindacali. “E’ una vittoria dei lavoratori e del sindacato che credono nell’insostituibile ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) Fumata bianca per ildeiche coinvolge 1,6 milioni di lavoratori.unadurata 15e Assistal e Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil hanno siglato l’per il rinnovo del Ccnl scaduto a fine 2019, prevedendo unsalariale medio di 112 euro lordi sui minimi, a regime. La vigenza contrattuale viene però allungata: si parte da gennaio 2021 e si arriva a giugno 2024 (rispetto alla normale scadenza che sarebbe stata nel 2022). Per il 2020 previsto l’adeguamento all’inflazione Ipca sui minimi, come dalprecedente. Soddisfazione tra i rappresentanti sindacali. “E’ una vittoria dei lavoratori e del sindacato che credono nell’insostituibile ...

