Metal Gear è una saga da 57 milioni di copie vendute

Leggi su eurogamer

(Di venerdì 5 febbraio 2021) I risultati annuali di Konami ci mostrano non solo come ladiabbia finora venduto quasi 57di... ma anche che 800mila di queste le abbianel 2020. Per la precisione, siamo a 56,9dinel 2020 contro il dato del 2019, che si fermava a 56,1. Sicuramente, quello passato è stato un anno favorevole al gaming e al recupero della sua storia, ma non ci si aspettava un risultato del genere anche per titoli così storici, nel 2020. E parliamo di titoli storici proprio perché il 2020 è stato un anno in cui non è uscito nessun nuovo gioco della. Anzi, a ben vedere, è dal 2018 che non esce nessun gioco della serie (fu l'anno dello spin-off ...