Meglio se stai zitto Crisanti parla | Bassetti lo ribalta | clamoroso dopo la diretta | i virologhi se le suonano

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Scontro tra Andreae Matteoa La Confessione, il programma sul Nove condotto da Peter Gomez. Qui ospite in collegamento c'è l'accademico che aveva affiancato Luca Zaia nella prima ondata del Covid. “Se farei pubblicità a una marca di abbigliamento? No, non solo non lo farei mai, ma mi sono imposto di non guadagnare un singolo euro da questa pandemia”, ha detto replicando al conduttore che gli domandava se avrebbe fatto da testimonial per un marchio, come accaduto per beneficenza a. E così a intervenire, anche se sui social, ci ha pensato il diretto interessato: "Rimango colpito negativamente (ma non stupito) da sapere che durante un'intervista di Peter Gomez, Andreaha criticato il sottoscritto dicendo che avrei preso dei compensi per fare testimonial ad attività ...