Megan Gale la ricordiamo tutti per la sua bellezza smisurata | ma a distanza di oltre 20 anni la modella è invecchiata? Queste foto parlano chiaro

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Bellissima, due occhi azzurro cielo che catturano lo sguardo, chi non ricorda la stupendaaustralianadivenuta famosa negli’90 grazie ad una campagna pubblicitaria per una nota compagnia telefonica. La carriera diClasse 1975Kateha padre inglese e madre discendente maori, ha studiato al John Curtin College of the Arts in Western Australia e all’età di 18vince un concorso per modelle nella sua città natale dopodiché la sua carriera è tutta in ascesa, l’abbiamo vista su diverse copertine di riviste famose come Marie Claire australiana, il settimanale di moda italiano Gioia, GQ italiano e australiano, Maxim italiano e ha partecipato agli editoriali di Australian In Style e Vogue Italia. Ha ...