Matteo Bassetti, si mette male per il virologo: la brutta notizia è appena arrivata (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il virologo ligure Matteo Bassetti è uno dei volti più noti della categoria soprattutto per la sua costante attività sui social network: Instagram, Facebook e Twitter. E' già finito sotto l'occhio del ciclone e oggetto di accuse da parte dei no vax, ma questa volta quello che è successo è davvero grave. Bassetti, dopo essere stato ospite nel programma "Non è l'arena" ha ricevuto insulti e minacce i morte. E' lo stesso virologo a darne notizia sulla sua pagina Facebook: "Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte". (Continua..) Durante la puntata del programma condotto da Massimo Giletti, l'infettivologo del San Martino di Genova, Matteo Bassetti aveva sostenuto con forza l'utilità ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 febbraio 2021) Illigureè uno dei volti più noti della categoria soprattutto per la sua costante attività sui social network: Instagram, Facebook e Twitter. E' già finito sotto l'occhio del ciclone e oggetto di accuse da parte dei no vax, ma questa volta quello che è successo è davvero grave., dopo essere stato ospite nel programma "Non è l'arena" ha ricevuto insulti e minacce i morte. E' lo stessoa darnesulla sua pagina Facebook: "Nelle ultime 48 ore ho ricevuto insulti di ogni tipo, minacce alla mia persona e persino minacce di morte". (Continua..) Durante la puntata del programma condotto da Massimo Giletti, l'infettivologo del San Martino di Genova,aveva sostenuto con forza l'utilità ...

piersileri : Tutta la mia vicinanza e solidarietà al collega Matteo Bassetti, bersaglio di ignobili insulti e minacce di morte p… - BroglieRebecca : RT @EliseiNicole: Barbara Balanzoni Asfalta Matteo Bassetti: 'Studiasse la Costituzione, se insiste bisognerà prendere provvedimenti giurid… - Rossana180977 : Andrea Crisanti a La Confessione (Nove) di Peter Gomez: “Io testimonial come Matteo Bassetti? Mai, non voglio guada… - Marco1999Busa : RT @noitre32: Barbara Balanzoni Asfalta Matteo Bassetti: 'Studiasse la Costituzione, se insiste bisognerà prendere provvedimenti giuridici'… - LaCharlotte_ : RT @barbarab1974: Replica a Matteo Bassetti che invoca sanzioni contro i Medici che non la... -