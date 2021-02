(Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA - "TantiAmore Mio! 12 anni su 31 passati insieme a me, sei la mia forza, il mio orgoglio, la mia spalla sei tutto quello che che io abbia mai desiderato! Sei la nostra super mamma, la mia ...

sportli26181512 : Matri e gli auguri speciali a Federica Nargi: Il dirigente della #Lazio, su Instagram, celebra la compagna per il c… - occhio_notizie : Tanti auguri a Federica Nargi che oggi compie gli anni! #5febbraio #accaddeoggi - matri_492 : Ma la Pupa con gli occhiali è tipo una mezza sosia di GDL #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Matri gli

Corriere dello Sport

E ora cheha appesoscarpini al chiodo e iniziato la carriera dirigenziale alla Lazio, la modella e showgirl fa base a Roma, la sua città natale. Sofia e Beatrice sono i sigilli di un ...Le sue lacrime di gioia a fine partita hanno fatto il giro del mondo, così comeabbracci al c.t. Al quarto e quinto posto dei sostituti all time si collocano due grandi centravanti comee ...Federica Nargi e Alessandro Matri pronti alle nozze? Una fonte vicina alla coppia svela addirittura la data prescelta.Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! In questa puntata personaggi famosi per ...