Mass Effect Legendary Edition darà un taglio a diverse inquadrature 'audaci' (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mass Effect Legendary Edition non includerà alcune delle inquadrature definite "audaci". Durante un'intervista con il quotidiano britannico Metro, il director del progetto Mac Walters ha parlato di quali inquadrature sono state rimosse da Mass Effect Legendary Edition e perché. Il director dei personaggi e dell'ambientazione Kevin Meek ha sottolineato durante l'intervista che una manciata di scatti erano stati fatti per concentrarsi sul fondoschiena di Miranda Lawson e nella nuova versione queste angolazioni sono state adattate. Walters spiega il motivo: "In alcuni casi abbiamo detto, 'Ok, possiamo fare un cambiamento lì'. Ma alla fine, cambiare un intero modello di personaggio o qualcosa del genere ...

