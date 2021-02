Martina Franca: ponte della stazione, necessari manutenzione sotto e lavori sopra Dai pilastri con il ferro in vista ai marciapiedi con pericolose barriere architettomiche (Di venerdì 5 febbraio 2021) Magari l’impianto non presenta alcun problema di sicurezza. Però i pilastri con il ferro in vista e parti di cemento venute meno, come minimo non sono un bel vedere. ponte a ridosso della stazione ferroviaria di Martina Franca. Costruito meno di trenta anni fa presenta, inoltre, seri problemi legati per la mobilità pedonale. I marciapiedi sono tutt’altro che rispettosi delle esigenze dei diversamente abili. marciapiedi stretti e oltretutto caratterizzati dalla presenza di ingombranti pali della luce. Non solo: la delimitazione rispetto alla carreggiata stradale è fatta di guard-rail metallici che sono pericolosamente vicini a chiunque cammino su quei marciapiedi, ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 5 febbraio 2021) Magari l’impianto non presenta alcun problema di sicurezza. Però icon iline parti di cemento venute meno, come minimo non sono un bel vedere.a ridossoviaria di. Costruito meno di trenta anni fa presenta, inoltre, seri problemi legati per la mobilità pedonale. Isono tutt’altro che rispettosi delle esigenze dei diversamente abili.stretti e oltretutto caratterizzati dalla presenza di ingombranti paliluce. Non solo: la delimitazione rispetto alla carreggiata stradale è fatta di guard-rail metallici che sono pericolosamente vicini a chiunque cammino su quei, ...

