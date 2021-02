Mario Draghi ha già spaccato il centrodestra

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Alla fine è successo:, senza far nulla ma solo con il suo nome, ha creato una spaccatura all’interno del. Basti pensare che nell’ultimo anno e mezzo hanno fatto sempre fronte comune contro il Conte II e che sono saliti al Colle tutti assieme per le consultazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prima che il Capo dello Stato desse al presidente della Camera il mandato esplorativo. E basti pensare che ora invece hanno deciso di incontrareseparati, perché – dice il leader della Lega Matteo Salvini – “è meglio che ognuno dica liberamente quello che ha in testa”. Tradotto: “abbiamo idee troppo diverse per portare una linea comune”. Quindi oggi incontreranno il premier incaricato prima le delegazioni minori, poi Fratelli d’Italia e Forza Italia. ...

Dopo la caduta del governo Conte,ha assunto il ruolo di Primo Ministro, ricevendo un caldo benvenuto dai mercati.sicuramente ha una grande credibilità guadagnata nel suo mandato ...In seguito alla nomina da parte del Presidente della Repubblica , Sergio Mattarella, nei confronti dell'economista e banchiere della Banca Centrale Europea,, ecco che si inizia a diffondere il panico per due tematiche centrali nel dibattito politico, quelle del beneficio del reddito di cittadinanza e della formula di pensionamento anticipato ...Si scrive Mario Draghi, si legge Mes. A qualcuno potrà anche sembrare assurdo ma l’incarico al padre del Whatever it takes ha avuto tra i suoi vari effetti quello di far diventare non così necessario ...(ANSA) – MILANO, 05 FEB – Lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali ha toccato i 94 punti base. Dalla chiusura di martedì, prima del conferimento a Mario Draghi del mandato accettato ‘con riserva’ c ...