Marina La Rosa: “Le critiche a Rocco Casalino? Alla gente rode il c**o, non vedono l’ora di buttarti m***a addosso” (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Le critiche a Rocco Casalino? Sto leggendo tante cose assurde, ho letto i giornali stamattina, e ne esce il profilo di una persona quasi imbecille. La verità è una: Alla gente gli rode il culo, purtroppo non mi viene un francesismo per tradurre il concetto”. Marina La Rosa scende in campo in difesa dell’ormai ex portavoce del premier uscente Giuseppe Conte, Rocco Casalino, con cui ha condiviso l’esperienza della prima, storica, edizione del Grande Fratello: dopo la caduta del secondo governo Conte, Casalino è finito del mirino delle critiche. “Purtroppo le persone, appena si presenta l’occasione di parlare, non fanno minimamente appello all’intelligenza, anzi: non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) “Le? Sto leggendo tante cose assurde, ho letto i giornali stamattina, e ne esce il profilo di una persona quasi imbecille. La verità è una:gliil culo, purtroppo non mi viene un francesismo per tradurre il concetto”.Lascende in campo in difesa dell’ormai ex portavoce del premier uscente Giuseppe Conte,, con cui ha condiviso l’esperienza della prima, storica, edizione del Grande Fratello: dopo la caduta del secondo governo Conte,è finito del mirino delle. “Purtroppo le persone, appena si presenta l’occasione di parlare, non fanno minimamente appello all’intelligenza, anzi: non ...

