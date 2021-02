Mariano Amici rischia la radiazione. E Sileri racconta: “Ho ricevuto minacce di morte” (Di venerdì 5 febbraio 2021) Mariano Amici, il medico che in studio da Massimo Giletti a “Non è l’Arena” ha rivendicato l’esperimento con il quale mostrava la positività un kiwi al tampone rapido, verrà ascoltato dall’ordine dei medici di Roma e ora rischia sanzioni che possono arrivare anche fino alla redazione dall’albo. Ad aver duramente attaccato quanto sostenuto dal medico della provincia di Roma, tra i tanti medici, c’è stato anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri: “Ho ricevuto minacce di morte dopo la scorsa puntata, ma ci sono abituato”, ha detto, ospite di Piazza Pulita, a Corrado Formigli. “Un collega fisiatra mia ha dato del mongoloide, un professionista sanitario che usa parole del genere fa veramente schifo”. #piazzapulita Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021), il medico che in studio da Massimo Giletti a “Non è l’Arena” ha rivendicato l’esperimento con il quale mostrava la positività un kiwi al tampone rapido, verrà ascoltato dall’ordine dei medici di Roma e orasanzioni che possono arrivare anche fino alla redazione dall’albo. Ad aver duramente attaccato quanto sostenuto dal medico della provincia di Roma, tra i tanti medici, c’è stato anche il viceministro della Salute Pierpaolo: “Hodidopo la scorsa puntata, ma ci sono abituato”, ha detto, ospite di Piazza Pulita, a Corrado Formigli. “Un collega fisiatra mia ha dato del mongoloide, un professionista sanitario che usa parole del genere fa veramente schifo”. #piazzapulita Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici ...

