Maria Teresa Ruta: le sue lacrime sono rivolte al compagno (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maria Teresa Ruta, attualmente concorrente del GF Vip, ha esternato un momento molto delicato a tutto il pubblico di Canale 5. Le sue lacrime fanno male. Ebbene, siamo agli sgoccioli, ultimo mese per il programma più seguito di Canale 5. Maria Teresa Ruta è ancora una tra le concorrenti del GF Vip. Chissà se sarà Leggi su youmovies (Di venerdì 5 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., attualmente concorrente del GF Vip, ha esternato un momento molto delicato a tutto il pubblico di Canale 5. Le suefanno male. Ebbene, siamo agli sgoccioli, ultimo mese per il programma più seguito di Canale 5.è ancora una tra le concorrenti del GF Vip. Chissà se sarà

GrandeFratello : Una telefonata impellente per Maria Teresa Ruta e Rosalinda: Remo da Cesenatico è veramente indignato! ?? #GFVIP - reportrai3 : Il ministro della Salute Roberto Speranza, ascoltato come persona informata sui fatti, 'ha risposto a tutte le doma… - GrandeFratello : Questa sera Alba Parietti entrerà nella casa per avere un incontro-scontro con Maria Teresa ?? #GFVIP - SimonaSodano3 : RT @percentgfvip: AGGIORNAMENTO PERCENTUALI TELEVOTO 'CHI VUOI SALVARE' : - Maria Teresa 81% - Samantha 19% #tzvip #gfvip #ruters #prele… - ant19mar : Ma poi che coraggio ci vuole a scrivere che Maria Teresa non si accontenta mai. Buongiorno. #TZVIP #GFVIP -