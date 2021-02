Maradona, figlia accusata: sparito anello da 300mila euro (Di venerdì 5 febbraio 2021) A distanza di mesi dalla scomparsa di Diego Armando Maradona sono nati i primi litigi all’interno della famiglia: sparito l’anello prezioso Diego Armando Maradona manca a tutti e la sua scomparsa si fa sempre più sentire a distanza di mesi. Inoltre, all’interno della sua famiglia sono nate le prime guerriglie visto che mancherebbe un anno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di venerdì 5 febbraio 2021) A distanza di mesi dalla scomparsa di Diego Armandosono nati i primi litigi all’interno della famiglia:l’prezioso Diego Armandomanca a tutti e la sua scomparsa si fa sempre più sentire a distanza di mesi. Inoltre, all’interno della sua famiglia sono nate le prime guerriglie visto che mancherebbe un anno L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

infoitsport : Maradona, sparito l’anello da 300mila euro: figlia sotto accusa sbotta - infoitsport : Maradona, la figlia Giannina ha paura di essere uccisa - infoitsport : Morte Maradona, la figlia Gianinna attacca: “se mi uccidono per l’anello sono tutti complici” - infoitsport : Maradona, la figlia Giannina: “Se mi uccidono per un anello sono tutti complici” - infoitsport : La frase shock della figlia di Maradona: “ Se mi uccidono cercando un anello che non ho, sono tutti complici” -