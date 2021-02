Mara Maionchi | abbandona lo studio di Italia’s Got talent | ”Ma ca*** | io me ne vado!”

(Di venerdì 5 febbraio 2021)proprio in questi giorni è tornata in TV nelle vesti di giudice nel programmaGot, show in onda su TV8. A far parte della giuria, insieme alla Zia, ci sono anche: Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Lanella puntata di mercoledì scorso ha lasciato i suoi compagni di sedia a bocca aperta: scopriamo insieme il perché.Gotscappa dalloper paura dei rettili La Zia, ad una delle tante performance dei concorrenti del, si è alzata dalla sedia intenta a lasciare lodella trasmissione: “No, raga’ ioNo, ma ci rivediamo, ...

chetempochefa : 'Ho avuto la fortuna di avere il tumore in tarda età, penso alle donne più giovani e provo dispiacere. Io il tumor… - TvTalk_Rai : Ecco i primi ospiti di sabato a #tvtalk! Nino Frassica, Mara Maionchi, Massimiliano Ossini, Jonathan Kashanian, Mia… - SvevaG73 : @frafacchinetti Mio figlio (10 anni) dice Mara Maionchi ???? - SdeRenato : Maestro Adriano Pappalardo ricordiamolo preso a cinghiate da Mara Maionchi #IlCantanteMascherato - ChiaraBistrot : Questa sciura è la Mara Maionchi del foro!#quartogrado -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Maionchi

è un mito, Amatissima dal pubblico, la produttrice discografica è tornata in tv con la nuova edizione di Italia's got talent, lo show dei talenti di Tv8. Ancora una volta nella giuria, ...Una performance che ha toccato anche i giudici Frank Matano,, Federica Pellegrini e la conduttrice Lodovica Comello. Per i cinque detenuti è arrivato il sì unanime che si è fatto ...Mara Maionchi proprio in questi giorni è tornata in TV nelle vesti di giudice nel programma Italia's Got Talent, show in onda su TV8 ...BORGO VALBELLUNATra funamboli, ballerini, dinosauri (finti) e serpenti (veri) c'era lui: lo sciamano della valle. Non passa il turno Gianni Bonesso da Mel. Che lascia, però, il sorriso divertito sui..