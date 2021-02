'Manchester City: pronta offerta shock per Haaland' (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA - Una news che scuote il calciomercato e che apre scenari importanti. Il Manchester City fa sul serio per Erling Haaland. Il fenomeno norvegese del Borussia Dortmund è l'obiettivo numero uno del ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 5 febbraio 2021) ROMA - Una news che scuote il calciomercato e che apre scenari importanti. Ilfa sul serio per Erling. Il fenomeno norvegese del Borussia Dortmund è l'obiettivo numero uno del ...

ROMA - Una news che scuote il calciomercato e che apre scenari importanti. Il Manchester City fa sul serio per Erling Haaland. Il fenomeno norvegese del Borussia Dortmund è l'obiettivo numero uno del club inglese, in cerca del sostituto del 32enne 'Kun' Aguero in scadenza di ...

Calciomercato Juventus, il sogno per il futuro si chiama Haaland: ma per il norvegese il Manchester City prepara una offerta pazzesca La Juventus è nel pieno di un processo di rinnovamento della squadra che la porta a guardare sul mercato alla ricerca di giovani talenti prospettici, o di ...

