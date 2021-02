Manchester City, assalto a Erling Haaland per il dopo Aguero (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Manchester City tenta l’assalto a Erling Haaland in vista della scadenza di contratto di Aguero. Il norvegese, però, è legato al Borussia Dortmund una una clausola di rescissione di circa 77 milioni di euro valida fino all’estate del 2022. Ma i Citizens, stando a quanto scrive il ‘Mirror’, non intendono aspettare fino al 2022 e sarebbero disposti a sborsare 114 milioni di euro per averlo già in estate, garantendo al giocatore uno stipendio di circa 24 milioni di euro all’anno. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 5 febbraio 2021) Iltenta l’in vista della scadenza di contratto di. Il norvegese, però, è legato al Borussia Dortmund una una clausola di rescissione di circa 77 milioni di euro valida fino all’estate del 2022. Ma i Citizens, stando a quanto scrive il ‘Mirror’, non intendono aspettare fino al 2022 e sarebbero disposti a sborsare 114 milioni di euro per averlo già in estate, garantendo al giocatore uno stipendio di circa 24 milioni di euro all’anno. SportFace.

ROMA - Una news che scuote il calciomercato e che apre scenari importanti. Il Manchester City fa sul serio per Erling Haaland. Il fenomeno norvegese del Borussia Dortmund è l'obiettivo numero uno del club inglese, in cerca del sostituto del 32enne 'Kun' Aguero in scadenza di ...

