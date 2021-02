Macron e Merkel a braccetto sulla Difesa europea Ma l’asse traballa

(Di venerdì 5 febbraio 2021)franco-tedesco, o meglio oscilla, tra la spinta ai grandi programmi comuni e la divergenza strategica su alcune questioni di fondo, dal rapporto con gli Stati Uniti all’export militare. È questo il quadro che emerge dalla riunione odierna del Consiglio franco-tedesco die sicurezza, presieduto in videoconferenza da Emmanuele Angela. Con loro anche i ministri di Esteri e, con l’obiettivo di rilanciare l’azione bilaterale e superare alcuni segnali di disallineamentocomune, dalla Pesco al caccia di sesta generazione. VERSO IL CONSIGLIO EUROPEO Al centro della riunione c’è stata la preparazione al Consiglio europeo convocato dal presidente Charles ...

robertosaviano : Proveranno a imbrogliarvi facendo un parallelo con #Macron o Merkel. Le loro azioni trovano una possibile giustific… - fattoquotidiano : Merkel e Conte unici leader apprezzati tra quelli dei maggiori Paesi europei: per Sanchez e Macron gradimento sotto… - petergomezblog : Secondo la classifica Global Leader Approval Rating Tracker di Morning consult, Merkel e Conte unici leader apprezz… - TV7Benevento : Coronavirus: Macron e Merkel, 'sostegno a strategia comune vaccini'... - Dani_Violante : RT @FedericadB: Per tutti quelli che 'Finalmente (?) avremo un Premier pari a Merkel e Macron', vorrei ricordare che quelli che disprezzate… -

Ultime Notizie dalla rete : Macron Merkel

Il Sole 24 ORE

... le photo opportunity a fianco di leader come Trump o la, gli abbracci ai bambini e tanti ... O Sibeth Ndiaye che ha accompagnatonel successo di En Marche! fino all'Eliseo, ma dopo poco ...Nel 2021lascerà,attende un anno di campagna elettorale molto impegnativo. L'idea che Italia sia alla guida anche delle Istituzioni europee ci dà fiducia'. I veti reciproci tra i ...Milano, 5 feb. (LaPresse) - Il presidente francese Emmanuel Macron, in conferenza stampa congiunta con la cancelliera tedesca Angela Merkel, ha condannato ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 05 feb - La cancelliera tedesca Angela Merkel e il presidente francese Emmanuel Macron hanno espresso ...