Mac con processori M1 | riscontrati problemi con monitor esterni

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Con il nuovo aggiornamento macOS Big Sur 11.2 molti Mac con processore Apple M1 hanno riscontratoalsecondario La scheda grafica integrata all’interno dell’architettura del processore Apple M1 sta riscontrando sempre tantia supportare al meglio alcunicollegati. I modelli più colpiti da questisono sicuramente Mac Mini e MacBook. Le segnalazioni degli utenti stanno crescendo a dismisura. Molti di questi, infatti, si sono ritrovati a dover fronteggiarecon risoluzione errata, refresh rate a 30 Hz o addirittura incapace di agganciare correttamente il segnale video. Ituttavia non sono poi così recenti. Fanno le radici già diverse settimane fa, con la precedente versione Big Sur ...

Con il nuovo aggiornamento macOS Big Sur 11.2 molti Mac con processore Apple M1 hanno riscontrato problemi al monitor secondario.