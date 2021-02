M5S, "da Beppe non ce l'aspettavamo": una dozzina di senatori anti-Draghi (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) - L'imminente arrivo a Roma di Beppe Grillo, alla vigilia dell'incontro con il premier incaricato Mario Draghi (che già viene definito "l'evento dell'anno" in ambienti M5S) è il passo che molti parlamentari aspettavano per compattare un Movimento 5 Stelle disorientato dopo il dietrofront dei vertici, prima contrari e ora favorevoli alla prospettiva di dar vita al nuovo esecutivo con a capo l'ex numero uno della Bce, purché "politico". Nonostante i numerosi contatti avuti nelle ultime dal Garante M5S con gli eletti pentastellati, a Palazzo Madama c'è ancora un gruppo di senatori (sarebbero una dozzina) fortemente contrari a un governo Draghi. E' con loro che il fondatore del M5S proverà a confrontarsi per tenere il Movimento unito in vista della nuova difficile sfida politica. "Non capiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 5 febbraio 2021) (Adnkronos) - L'imminente arrivo a Roma diGrillo, alla vigilia dell'incontro con il premier incaricato Mario(che già viene definito "l'evento dell'anno" in ambienti M5S) è il passo che molti parlamentari aspettavano per compattare un Movimento 5 Stelle disorientato dopo il dietrofront dei vertici, prima contrari e ora favorevoli alla prospettiva di dar vita al nuovo esecutivo con a capo l'ex numero uno della Bce, purché "politico". Nonostante i numerosi contatti avuti nelle ultime dal Garante M5S con gli eletti pentastellati, a Palazzo Madama c'è ancora un gruppo di(sarebbero una) fortemente contrari a un governo. E' con loro che il fondatore del M5S proverà a confrontarsi per tenere il Movimento unito in vista della nuova difficile sfida politica. "Non capiamo ...

