Lutto per Stefano De Martino, è morta l'adorata nonna Elisa: vittima di un incidente (Di venerdì 5 febbraio 2021) Stefano De Martino è stato colpito da un doloroso Lutto: è morta la sua adorata nonna. Dolorosa perdita per Stefano De Martino Stando a quanto si apprende da varie testate giornalistiche la donna, 85 anni, è deceduta a seguito di un incidente domestico. nonna Elisa, a cui il ballerino era legatissimo, è caduta accidentalmente e inutili sono stati i soccorsi, al momento dell'accaduto era da sola. Al momento il conduttore di Stasera Tutto è possibile è rimasto in silenzio e tutto tace dai suoi profili social. Leggi anche—–> Carolyn Smith doloroso Lutto: "Notizia scioccante, sono senza parole" De Martino aveva con nonna Elena un rapporto speciale, ...

