Lutto nel mondo del cinema: se ne va uno degli attori più amati al mondo (Di venerdì 5 febbraio 2021) Celebre per essere stato il volto di film indimenticabili come Tutti insieme appassionatamente, dove recitò al fianco di Julie Andrews, ma anche per aver conquistato un Oscar nel 2012 per il suo ruolo in Beginners. Tra i ruoli che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua carriera quello del miliardario Paul Getty in Tutti i soldi del mondo, dove sostituì Kevin Spacey escluso dal cast per lo scandalo che lo aveva riguardato. Il film, diretto da Ridley Scotto, raccontava il rapimento del nipote in Italia. Nella sua lunga carriera ha conquistato tre Emmy Award, due Tony Award, un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e un BAFTA Award. Morto all'età di 91 anni l'attore Christopher Plummer, che si è spento mentre si trovava nella sua casa in Connecticut. A confermare la notizia della morte è stato il manager dell'attore, Lou Pitt, ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 febbraio 2021) Celebre per essere stato il volto di film indimenticabili come Tutti insieme appassionatamente, dove recitò al fianco di Julie Andrews, ma anche per aver conquistato un Oscar nel 2012 per il suo ruolo in Beginners. Tra i ruoli che hanno caratterizzato gli ultimi anni della sua carriera quello del miliardario Paul Getty in Tutti i soldi del, dove sostituì Kevin Spacey escluso dal cast per lo scandalo che lo aveva riguardato. Il film, diretto da Ridley Scotto, raccontava il rapimento del nipote in Italia. Nella sua lunga carriera ha conquistato tre Emmy Award, due Tony Award, un Golden Globe, uno Screen Actors Guild Award e un BAFTA Award. Morto all'età di 91 anni l'attore Christopher Plummer, che si è spento mentre si trovava nella sua casa in Connecticut. A confermare la notizia della morte è stato il manager dell'attore, Lou Pitt, ...

