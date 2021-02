L’uomo che ha fatto 62 rifornimenti per 6 | 5 euro di benzina per avere più Cashback

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Un obiettivo non dichiarato, ma di certo facilmente intuibile. Quello di raggiungere il numero più alto di transazioni per rientrare tra i 100mila italiani che – alla fine del semestre – otterranno il Superda 1500. Per questo motivo, in provincia di Cuneo, un uomo ha effettuato 62 pagamenti con carta presso un distributore diper fare un rifornimento complessivo di 6,52. Lo ha registrato il gestore del distributore, che ha segnalato la notizia alla stampa. Nelle intenzioni deldei– che ha persino un record di velocità, visto che il tutto è statoin 55 minuti – c’era quella di assicurarsi immediatamente una posizione di primo piano all’interno della speciale classifica del Superche è a ...