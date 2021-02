Luigi Favoloso rompe il silenzio: ecco chi è la ragazza del presunto tradimento (FOTO) (Di venerdì 5 febbraio 2021) In questi giorni, Elena Morali e Luigi Favoloso sono tornati alla ribalta a causa di un presunto tradimento da parte di lui. La showgirl ha condiviso una clip, ripresa dalle videocamere di sorveglianza del suo appartamento, in cui si è visto il suo fidanzato entrare in casa con un’altra donna. La Morali si è detta scioccata per quanto visto, sta di fatto che, immediatamente, ha accusato il suo compagno di averla tradita. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, il diretto interessato ha rotto il silenzio raccontando la sua verità. Luigi Favoloso sul tradimento Luigi Favoloso ha pubblicato un post su Instagram in cui ha smentito la notizia inerente il suo presunto tradimento. L’uomo ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 febbraio 2021) In questi giorni, Elena Morali esono tornati alla ribalta a causa di unda parte di lui. La showgirl ha condiviso una clip, ripresa dalle videocamere di sorveglianza del suo appartamento, in cui si è visto il suo fidanzato entrare in casa con un’altra donna. La Morali si è detta scioccata per quanto visto, sta di fatto che, immediatamente, ha accusato il suo compagno di averla tradita. Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo, il diretto interessato ha rotto ilraccontando la sua verità.sulha pubblicato un post su Instagram in cui ha smentito la notizia inerente il suo. L’uomo ...

iaia71716551 : @MandarinaCinese Vedi se sono bot turchi ! Ops ho visto un like di in altra mente geniale del gossip italiano Luigi favoloso voglio muriiiii - zazoomblog : Elena Morali e Luigi Favoloso la storia del tradimento è finta? Parla lui - #Elena #Morali #Luigi #Favoloso - veryinutil : Luigi Favoloso si difende: 'Non ho tradito Elena Morali'. Ecco chi era la donna del video... - zazoomblog : Elena Morali scopre un tradimento di Luigi Favoloso: “Sono rimasta scioccata dal video” (FOTO) - #Elena #Morali… - MondoTV241 : Elena Morali accusa il suo fidanzato Luigi Favoloso di un tradimento. Ora parla lui! (VIDEO E FOTO) #ElenaMorali -