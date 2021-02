L' Ue parte accusatrice e finisce accusata dalla Russia

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Parlando in conferenza stampa accanto a Josep Borrell, dopo il colloquio con l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Sergei Lavrov mostra la sicumera di chi può permettersi di ‘insultare’ l’Ue senza che questo rovini i rapporti commerciali in corso tra Mosca e le cancellerie europee. Non a caso la visita di Borrell in, la prima dal 2017 dadi un rappresentante delle istituzioni europee, serve anche a suggellare il patto russo-europeo per l’importazione e la produzione del vaccino russo anti-covid Sputnik in Europa. “Spero che Ema possa autorizzarlo presto”, dice Borrell facendo le sue “congratulazioni” ai russi per aver sviluppato un vaccino che, secondo la rivista scientifica Lancet, è efficace al 91 per cento contro il covid. Sono fiale sempre più preziose per l’Ue, ‘tradita’ dalle Big Pharma occidentali nella fornitura ...