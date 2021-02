L’osteoartrite nei cani | sintomi | rimedi e cura della più comune malattia dei nostri animali domestici

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 5 febbraio 2021) L’osteoartrosi è un problema moltoneglie una delle più tipiche malattie dei. È stato stimato che fino alla metà di tutti ie gatti è affetta da osteoartrite a un certo puntoloro vita. La condizione provoca la degenerazione a lungo termine delle articolazioni e coinvolge molti tessuti tra cui cartilagine (la superficie articolare), osso sotto la cartilagine, capsula articolare, legamenti e tendini. Quali sono le cause più comuni di osteoartrite L’artrosi nel gatto e nel cane di solito ha una causa sottostante specifica ed è quindi spesso vista prima nella vita. Le cause sottostanti possono includere condizioni di sviluppo come displasia dell’anca o rottura del legamento crociato e lesioni all’articolazione. I gatti sono ...