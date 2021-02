L’orribile gioco dei Balcani in un’Europa “vietata ai minori”

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Recenti inchieste giornalistiche hanno finalmente confermato quello che già tutti sapevamo: ci sono anche ragazzini minorenni tra i respinti dalla polizia italiana, prima verso la Slovenia, e poi verso le violenze inaudite che avvengono in Croazia e in Bosnia. Ragazzini che avrebbero diritto, secondo le norme, alla massima tutela possibile, e che invece vengono rispediti indietro a giocare, ancora una volta, al “”, come amaramente lo chiamano loro stessi. The Game.lotteria che li porta, soli o in gruppi, a risalire ia piedi, dormendo nei boschi o in accampamenti di fortuna, cercando di sfuggire agli abusi delle tante polizie di confine, e di raggiungere la meta sognata: l’Italia, o l’Austria, insomma l’Europa, dove finalmente presentare richiesta di asilo. Riammissioni e respingimenti fuori dalla cornice del ...