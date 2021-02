L’Oms vuole combattere anche le malattie tropicali “trascurate”

Leggi su it.insideover

(Di venerdì 5 febbraio 2021) Il passaggio della pandemia di coronavirus e la crisi sanitaria che è stata generata in modo diffuso in tutto il mondo ha messo in evidenza come la medicina – nonostante gli enormi passi in avanti dell’ultimo secolo – abbia ancora incredibile margine di miglioramento. Molteplici sono i fattori che infatti hanno provocato una sostanziale impreparazione, InsideOver.